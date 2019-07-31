МИД Мексики: число мигрантов у границы с США сократилось на 40%

ТАСС, 31 июля. Количество мигрантов, достигших границы Мексики с США, с мая сократилось почти на 40% благодаря усилиям латиноамериканской страны по регулированию миграционных процессов. Об этом во вторник заявил министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард.

"По нашим оценкам, за этот месяц мы имеем более 87 тыс. мигрантов, которые достигли северной границы страны, в мае их было более 144 тыс. Это значительное сокращение", - приводит слова главы ведомства газета La Vanguardia.

В конце июня министр национальной обороны Мексики Луис Кресенсио Сандоваль объявил об отправке в граничащие с США регионы порядка 15 тыс. военнослужащих и бойцов Национальной гвардии, чтобы остановить поток нелегальных мигрантов в соседнюю страну. До этого подразделения Национальной гвардии Мексики численностью около 6,3 тыс. человек приступили к патрулированию районов вдоль южной границы. Бойцы выполняют задачи по обеспечению безопасности, а также участвуют в проверке документов иностранных граждан вместе с сотрудниками миграционной службы.

По данным МВД Мексики, в этом году страна столкнулась со значительным увеличением числа следующих в США выходцев из государств Центральной Америки, Карибского бассейна и других регионов. Согласно оценкам ведомства, речь идет о 300 тыс. человек только за первый квартал.