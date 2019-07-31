Сандерс заявил, что победить Трампа на выборах 2020 года будет непросто

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс признал, что победить действующего президента США Дональда Трампа на выборах главы государства 2020 года будет непросто. С таким заявлением он выступил во вторник в ходе вторых теледебатов претендентов на выдвижение официальным кандидатом от Демократической партии, которые проходят в Детройте (штат Мичиган). Трансляцию ведет телекомпания CNN.

"Чтобы выиграть эти выборы и победить Дональда Трампа, что, кстати, по моему мнению, будет непросто, необходимо провести кампанию, которая будет основана на энергии, энтузиазме и дальновидности", - отметил Сандерс. "Нужно сделать так, чтобы миллионы молодых людей были вовлечены в политический процесс, как никогда ранее", - указал он. По мнению Сандерса, этого можно добиться путем отмены оплаты за обучение в государственных колледжах и университетах, а также отказа от практики студенческих кредитов.

В то же время несколькими минутами ранее Сандерс выразил уверенность в том, что ему удастся занять место в Белом доме в случае выдвижения кандидатом от Демократической партии. "Правда заключается в том, что все достоверные опросы общественного мнения, которые я видел, предрекают мне победу над Дональдом Трампом", - подчеркнул он. "И причина, по которой мы победим Трампа и победим его уверенно, заключается в том, что он жулик и обманщик, и мы покажем, кем он является на самом деле", - заключил сенатор.

Первый раунд вторых теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США 2020 года проходит во вторник в Детройте. Помимо Сандерса, в нем принимают участие сенатор Элизабет Уоррен от штата Массачусетс, писатель Марианна Уильямсон, конгрессмен от штата Огайо Тим Райан, сенатор от штата Миннесота Эми Клобушар, мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, экс-конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк, экс-губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер, экс-конгрессмен от Мэриленда Джон Дилени и губернатор штата Монтана Стив Буллок. Второй раунд дебатов пройдет в среду, в нем также примут участие 10 политиков.

59-е выборы президента США пройдут 3 ноября 2020 года.