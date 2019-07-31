Сенатора Сандерса обвинили в чрезмерном радикализме и неспособности победить Трампа

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Сенатор от штата Вермонт Берни Сандерс, который под маркой демократического социализма пропагандирует движение Демократической партии США к левым идеям, исповедует слишком радикальные взгляды, и потому не способен нанести поражение республиканцу Дональду Трампу на выборах 2020 года. Об этом заявил во вторник бывший губернатор штата Колорадо Джон Хикенлупер в ходе вторых теледебатов претендентов на выдвижение кандидатом на президентских выборах от Демократической партии, проходящих в Детройте (штат Мичиган). Трансляцию ведет телекомпания CNN.

Хикенлупер назвал "стихийным бедствием у избирательных урн" предложения Сандерса распространить на все категории американцев действие программы льготного медицинского страхования Medicare. "Таким манером можно отправить выборы почтой FedEx Дональду Трампу. Я считаю, что вместо этого надо сосредоточить внимание на тех направлениях, где Трамп терпит провал", - заявил бывший губернатор Колорадо, позволив себе насмешку над манерой оппонента поднимать руки вверх для воодушевления сторонников.

Сенатор от штата Вермонт, который участвовал в первичных выборах 2016 года и уступил первенство экс-госсекретарю Хиллари Клинтон, категорически не согласился с такой постановкой вопроса. "Правда состоит в том, что во время каждого голосования я побеждал Дональда Трампа. Это произошло в таких спорных штатах, как Мичиган, где я выиграл первичные выборы Демократической партии, Висконсин, где я опять же одержал верх на первичных выборах, и Пенсильвания", - указал Сандерс.

Он, согласно опросам общественного мнения, опирается на поддержку 18-20% избирателей и среди демократов уступает лишь бывшему вице-президенту страны Джозефу Байдену.

Мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж призвал спорщиков и остальных однопартийцев "перестать обращать внимание на заявления республиканцев". "Если мы примем крайне левую повестку, то они [республиканцы] назовут нас сумасшедшими социалистами, а если мы примем консервативную повестку, то они все равно заклеймят нас кучкой сумасшедших социалистов", - пояснил Буттеджадж.

Уроки кампании 2016 года

В 2016 году Сандерс претендовал на выдвижение своей кандидатуры от Демократической партии и считался в этой гонке главным соперником Хиллари Клинтон. Он в итоге уступил пальму первенства экс-госсекретарю при скандальных обстоятельствах.

Выяснилось, что неизвестные хакеры похитили из систем Национального комитета Демократической партии (НКДП) электронную корреспонденцию и передали ее организации WikiLeaks, которая опубликовала эти материалы. Из документов стало ясно, что НКДП вместо того, чтобы соблюдать строгий нейтралитет, активно искал способы поддержать на этапе первичных выборов Клинтон в ущерб Сандерсу. В результате разразившегося скандала председатель НКДП Дебби Вассерман-Шульц ушла в отставку.

Это обстоятельство не повлияло на исход всеобщих выборов. По итогам состоявшегося 8 ноября 2016 года голосования на выборах президента США республиканец Дональд Трамп одержал победу, заручившись поддержкой 304 членов коллегии выборщиков, а его соперница Клинтон - 227 голосами. При этом по числу голосов избирателей Клинтон опередила республиканца в пропорции 48,07% против 45,99%, что означает преимущество почти в 3 млн голосов.