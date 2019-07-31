Участник теледебатов демократов заявил, что вывел бы войска США из Афганистана за год

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Мэр города Саут-Бенд (штат Индиана) Пит Буттеджадж, претендующий на выдвижение кандидатом в президенты США от Демократической партии, в случае победы на выборах главы государства вывел бы американские войска из Афганистана в течение года. Об этом он заявил во вторник на вторых теледебатах демократов, которые состоялись в Детройте (штат Мичиган), трансляцию вел телеканал CNN.

"Мы выведем войска, мы должны это сделать", - сказал он. Буттеджадж ответил утвердительно на вопрос о том, готов ли он в случае победы на президентских выборах сделать это в течение года после инаугурации.

Бывший конгрессмен от Техаса Бето О'Рурк в свою очередь выступил, в частности, за вывод американских военных из Афганистана, Ирака и Сирии. Он отметил, что в случае победы на выборах отдал бы соответствующие распоряжения в течение первого президентского срока.

"Будучи президентом, я прекращу эти войны, мы не будем начинать новых войн, не будем отправлять американских военнослужащих в другие страны", - сказал О'Рурк. По его словам, США могут "ответить на эти вызовы" мирным путем. О'Рурк также констатировал , что американским военным незачем находиться в Ливии, Йемене и Сомали.

Буттеджадж сейчас входит в пятерку лидеров среди политиков, которые претендуют на выдвижение кандидатом на пост президента США от демократов. Согласно результатам опросов общественного мнения, рейтинг Буттеджаджа находился в последние дни на уровне примерно 5-7%, О'Рурка - 1-4%.