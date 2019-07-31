Трамп назвал свои сообщения в Twitter формой защиты от нападок СМИ

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал свои сообщения в Twitter единственной формой защиты от нападок со стороны американских СМИ.

"Если бы они честно освещали [мою деятельность на посту президента], мне даже не пришлось бы писать сообщения в Twitter. Это моя единственная форма защиты. <...> Мне бы этого было не нужно, но они не освещают честно [мою деятельность]", - отметил глава государства в интервью телеканалу C-Span, которое транслировалось во вторник.

Журналист указал, что Трамп разместил 43 тыс. заметок в Twitter, и спросил президента, сожалеет ли он хоть об одной из них. "Не особо. <...> Во многих случаях большая проблема - ретвиты", - ответил Трамп. По его словам, ретвит сообщения, которое на первый взгляд "звучит здорово", в дальнейшем "может привести к проблемам" из-за репутации его автора.

Трамп также пожаловался на журналистов, которые постоянно делают новости из его сообщений в Twitter. "Я пишу: "С добрым утром". И все [СМИ] это разбирают и пишут: "Срочные новости: президент пожелал доброго утра", - привел пример глава государства, который постоянно подвергает СМИ критике за их материалы.