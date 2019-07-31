Кличко назвал заявления главы офиса Зеленского "подборкой сплетен"

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко назвал "подборкой сплетен и манипулятивных домыслов" заявления руководителя Офиса президента Украины Андрея Богдана о том, что столичный глава потерял контроль над городом и им фактически руководят "два-три "смотрящих", которые имеют группы депутатов.

"Все свои, как вы думаете, "страшилки", господин Богдан, передавайте в правоохранительные органы. И не позорьтесь подобными "информационными выступлениями!" - подчеркнул Кличко, которого цитирует пресс-служба мэрии. "Когда такие вещи говорит руководитель офиса президента, это выглядит как минимум странно и некомпетентно. Эта пресс-конференция напоминала "байки из склепа" - подборка сплетен, манипулятивных домыслов и ничего больше", - добавил Кличко.

Глава офиса президента сообщил на брифинге во вторник, что к нему приходил адвокат "одного из смотрящих" и рассказал, что они зарабатывают на городском бюджете $40 млн в год и предложил Богдану "половину этой суммы" в обмен на неприкосновенность Кличко. По словам Богдана, он не был готов к такому разговору и не записал его, но "собирается по этому факту подать в суд".

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство против Кличко. Ему вручили повестку по одному из дел по земельным махинациям, которые были возбуждены по заявлению адвоката Марины Париновой, партнера юриста Виктора Януковича Андрея Портнова.