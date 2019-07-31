Китай напомнил КНДР и США о необходимости денуклеаризации после запусков ракет Пхеньяном

ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. Соединенные Штаты и КНДР должны продолжить сообща содействовать процессу денуклеаризации Корейского полуострова ради поддержания мира в регионе. Об этом заявила в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин, комментируя недавний запуск баллистических ракет Пхеньяном.

"Процесс политического урегулирования проблемы Корейского полуострова находится на ключевом этапе. Мы надеемся, что заинтересованные стороны будут ценить сложившуюся благоприятную ситуацию и окажут содействие ядерному разоружению Корейского полуострова, предпримут активные усилия для поддержания мира в регионе", - отметила она на регулярном брифинге.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели 250 км. Новый ракетный пуск Пхеньяна был произведен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря.

Предыдущий ракетный пуск КНДР состоялся 25 июля. Тогда южнокорейское министерство обороны отмечало, что ракеты по своим техническим характеристикам схожи с российскими 9К720 "Искандер" (SS-26 Stone по классификации НАТО) и способны преодолевать порядка 600 км. Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи объявило, что КНДР успешно провела испытание нового тактического вооружения, которое "стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развертывание передового вооружения на территории Южной Кореи и военные учения".