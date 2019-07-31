Израиль одобрил 6 тыс. домов для поселенцев и 700 для палестинцев на Западном берегу

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июля. /ТАСС/. Кабинет безопасности Израиля утвердил строительство 6 тыс. единиц жилья для еврейских поселенцев и возведение 700 домов и квартир для палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает в среду газета The Jerusalem Post.

По ее информации, разрешение на строительство 700 домов для палестинцев относится к зоне "C", которая занимает 59% территории Западного берега и находится под полным контролем Израиля. Издание подчеркивает, что на такой шаг Израиль пошел после того, как на прошлой неделе власти еврейского государства снесли 12 домов палестинцев в деревне Вади-Хуммус близ Иерусалима, так как они были построены в 400 м от забора безопасности, возведенного израильтянами в середине прошлого десятилетия.

Газета "Гаарец" указывает, что разрешения на строительство домов для палестинцев в зоне "C" выдаются крайне редко. На этот раз такое решение принято израильским правительством "за несколько дней" до приезда в страну старшего советника американского президента Джареда Кушнера, который, как ожидается, будет обсуждать с израильским руководством детали мирного плана Дональда Трампа, отмечает издание.

Продолжающееся строительство в еврейских поселениях на Западном берегу считается одним из основных препятствий на пути урегулирования затянувшегося палестино-израильского конфликта. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к еврейскому государству немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда же заявил, что не будет выполнять положения этого документа.