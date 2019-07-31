МИД КНР не считает запрет на поездки с материкового Китая на Тайвань вопросом дипломатии

ПЕКИН, 31 июля. /ТАСС/. Все проблемы Тайваня относятся к внутренним делам КНР, поэтому вопрос введения временного запрета на поездки граждан материкового Китая на остров не должны обсуждаться на международном уровне. Об этом заявила в среду официальный представитель китайского МИД Хуа Чуньин.

"Как вы знаете, Тайвань - неотделимая территория Китая, и то, как обстоят дела при взаимодействии материка с Тайбэем, не дипломатический вопрос", - подчеркнула она на регулярном брифинге, отвечая просьбу гонконгских журналистов прокомментировать ситуацию.

Как ранее сообщило Министерство культуры и туризма КНР, Пекин с 1 августа вводит временный запрет на частные поездки на Тайвань для жителей 47 городов материкового Китая.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975 годы), потерпевших поражение в гражданской войне с коммунистами. С тех пор этот самый большой китайский остров находится под управлением собственной администрации, сохраняя флаг, валюту и некоторые другие атрибуты прежней Китайской республики. При этом официальный Пекин считает Тайвань одной из провинций Китая.