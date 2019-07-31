Советник Зеленского заявил депутатам от "Слуги народа", что все они "политически никто"

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Политтехнолог партии президента Украины Владимира Зеленского "Слуга народа" Никита Потураев заявил будущим парламентариям от партии, собравшимся на "курс начинающего депутата" в Трускавце, что все они "политически никто". Об этом сообщает издание "Страна" , ссылаясь на запись выступления Потураева.

"Все вы - политически никто. Я хочу, чтобы это каждый услышал. Вы субъекты в жизни, но политическими субъектами вы не являетесь", - сказал он депутатам, избранным на внеочередных выборах в Верховную раду 21 июля от "Слуги народа", которых привезли в курортный город для обучения работе в парламенте.

Ошибочно думать, что все 254 члена партии, которые выиграли выборы в Раду, являются политиками, продолжил политтехнолог. "Сейчас вы ошибочно думаете, что вы все политики. Это большая ошибка", - отметил он, подчеркнув, что каждый из прошедших в парламент выиграл выборы благодаря Зеленскому. "Как вы здесь оказались? Вы здесь оказались потому, что избиратель искал людей политической партии "Слуга народа". И ему было все равно, какая фамилия будет указана в этой строке. Эти выборы выиграл Владимир Александрович Зеленский", - сказал Потураев.

Он также отметил, что одержавшие победу от "Слуги народа" на выборах - "еще не партия". "Вы еще не партия, но вам предстоит ею стать. Вам нужно стать политическими субъектами, - добавил политтехнолог. - Вы были никем, но те, кто останутся - станут кем-то".

Как отмечает "Страна", выступление Потураева вызвало весьма неоднозначную реакцию аудитории, часть которой была возмущена услышанным.

Ранее сообщалось, что Киевская школа экономики проведет в Трускавце для депутатов от "Слуги народа", избранных на выборах в Раду 21 июля, недельный "образовательный интенсив", по итогам которого они должны обрести необходимые знания о современном состоянии экономики, бюджетном процессе, принятии государственных решений, создании законопроектов.

Кого обучают в Трускавце?

Кандидаты в депутаты Верховной рады от "Слуги народа" победили 21 июля как по партийным спискам - 124 мандата, так и в одномандатных округах - 130 мест. Эксперты считают, что выиграли выборы исключительно носители бренда, а не личности. Вместе с партией в Раду на этот раз пришло множество малоизвестных и вообще не известных людей. Исключение составляют представители шоу-бизнеса и журналисты. Но никто из них ранее также еще не был в политике. Несмотря на это, представители "Слуги народа" победили во всех одномандатных округах даже в Киеве. Впервые одна партия полностью "завоевала" столицу, победив опытных политиков.

Им на смену пришли ресторатор Николай Тищенко, дипломат, глава правления общественной организации "Майдан иностранных дел" Богдан Яременко, руководитель юмористической студии "Мамахохотала" Роман Грищук, журналист телеканала "1+1" олигарха Игоря Коломойского Сергей Швец. Другие победители киевских округов являются малоизвестными новичками, и такому результату они обязаны исключительно бренду "Слуги народа".

Победу партия одержала и в Киевской области. В 94-м округе победил журналист канала "1+1" Александр Дубинский, а в 95-м - доктор философии Александр Горобец. В соседнем, 96-м, округе победу одержала опять же журналистка "1+1" Ольга Василевская-Смаглюк.

"Слуга народа" привела в парламент и немало звезд шоу-бизнеса. В Черкасской области с большим отрывом победил Александр Скичко - ведущий корпоративов, тамада, шоумен, телеведущий и зять известного предпринимателя Леонида Юрушева, владельца "Днепровагонремстроя", гостиниц InterContinental Kiev и Fairmont Grand Hotel Kyiv.

В Раду попал также участник проектов "Лига Смеха" и "Рассмеши комика", еще один тамада из Полтавы Андрей Бобляха, а участник юмористического проекта "Бойцовский клуб" Николай Задорожный победил в Ахтырке Сумской области.

Еще один победитель, связанный с шоу-бизнесом, Владимир Гевко, будет представлять "Слугу народа" от города Чортков Тернопольской области. В Запорожье одержал победу свадебный фотограф Сергей Штепа. В Харьковской области - блогер Александр Куницкий. Еще один блогер Макс Бужанский выиграл выборы в Днепропетровской области. Во Львовской области одержал верх тренер и консультант Юрий Камельчук.

В Раде будет теперь работать и актер самого "Квартала 95" Юрий Корявченков, которого коллеги зовут Юзик. Он победил в вотчине самого Зеленского - в Кривом Роге Днепропетровской области. Окажутся в Раде и родственники Юрия Корявченкова. В Раду проходят его кума Елена Криворучкина и двоюродный брат мамы Корявченкова Владимир Захарченко.

Это не единичный пример кумовства в "Слуге народа". В Виннице в одномандатном округе победила Ирина Борзова - супруга главы Государственного управления делами Сергея Борзова. А в городе Хмельницкий победил начальник юридического отдела госорганизации "Национальный офис интеллектуальной собственности" Николай Стефанчук, брат представителя Зеленского в Раде Руслана Стефанчука.

В Раду от "Слуги народа" придут и известные спортсмены, в частности борец греко-римского стиля чемпион мира, серебряный призер Олимпийских игр Жан Беленюк, а также чемпионка мира по легкой атлетике, бронзовый призер Олимпийских игр Ольга Солодуха.

"Все эти люди, прошедшие как по списку партии, так и по одномандатным округам, могут быть выгодны партийной верхушке, поскольку они не смогут претендовать на лидерство, не смогут создать конкуренцию, не смогут лоббировать даже свои собственные интересы именно в силу своей некомпетентности, а станут послушным инструментом, - отметил в беседе с корреспондентом ТАСС политический эксперт Руслан Бортник. - Конечно, чем больше в парламенте было бы политиков, групп влияния, региональных интересов, тем сложнее было бы этим парламентом управлять. Но парламент, который будет состоять из спортсменов, фотографов и прочих лиц свободных профессий, конечно, намного более управляемый".