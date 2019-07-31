Сеул выступил за возобновление переговоров по денуклеаризации КНДР

ТАСС, 31 июля. Совет национальной безопасности (СНБ) Республики Корея выступил за возобновление переговоров по ядерной программе КНДР в связи с произведенными в среду ракетными пусками Пхеньяна. Об этом в среду сообщило агентство Yonhap.

"СНБ выражает обеспокоенность произведенными КНДР пусками баллистических ракет, поскольку они могут отрицательно повлиять на усилия по установлению мира на Корейском полуострове", - цитирует агентство сообщение администрации южнокорейского президента по итогам экстренного заседания СНБ. Участники заседания высказались за возобновление дипломатических переговоров по вопросу денуклеаризации КНДР, отмечает Yonhap.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности на дистанцию 250 км. Новые ракетные пуски Пхеньяна были произведены в сторону Японского моря с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо.

Предыдущий ракетный пуск КНДР состоялся 25 июля. Позднее северокорейское агентство ЦТАК сообщило, что КНДР успешно провела испытание нового тактического вооружения, которое "стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые развертывают новейшее вооружение на территории Южной Кореи и проводят военные маневры".

Президент США Дональд Трамп по итогам встречи 30 июня с главой КНДР Ким Чен Ыном сообщил, что стороны рассчитывают возобновить переговоры на рабочем уровне в течение 2-3 недель. 31 июля госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что консультации до сих пор не начались.