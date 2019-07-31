Вторая очередь поставок С-400 в Турцию может начаться в 2020 году

"Вторая очередь поставок С-400 может начаться в будущем году. Управление системами будет осуществлять Турция", - сказал он.

ТАСС, 31 июля. Турция ожидает, что вторая очередь поставок дивизионов зенитных ракетных систем С-400 в Турцию начнется в 2020 году. Об этом заявил руководитель Управления оборонной промышленности (УОП) Турции Исмаил Демир в среду в эфире телеканала ТГРТ.

Исмаил Демир также подчеркнул, что у США нет законных оснований для исключения республики из программы создания истребителей пятого поколения F-35.

"У США нет юридических оснований для исключения нас из программы F-35. Это решение далеко от рациональности", - сказал он. Демир отметил, что на данный момент Анкара "не получала официальных документов о ее выводе из программы" создания истребителя.

Глава УОП добавил, что Турция "сообщила США о своем желании остаться в проекте", а также что "есть обратный путь" для продолжения участия Анкары в программе.

В сентябре 2017 года Россия объявила о заключенном с Турцией контракте на поставку зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400. Первые поставки начались 12 июля. Белый дом в связи с этим сообщил, что решение Анкары приобрести С-400 делает невозможным ее дальнейшее участие в программе создания F-35. В Вашингтоне при этом отметили, что США продолжат сотрудничать с Турцией в военной сфере с учетом ограничений, связанных с покупкой российских систем ПВО. МИД Турции выступил с призывом "отказаться от этого ошибочного решения, которое может нанести непоправимый вред двусторонним отношениям".