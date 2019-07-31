Нетаньяху заявил, что еврейские поселения на Западном берегу не будут демонтированы

ТЕЛЬ-АВИВ, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заверил, что ни одно еврейское поселение на Западном берегу реки Иордан не будет снесено и ни один житель этих находящихся на палестинских территориях населенных пунктов не будет выселен. Соответствующее заявление глава израильского кабмина опубликовал в среду в Facebook после посещения поселения Эфрат.

"Посетил Эфрат, где мы строим свыше 1 тыс. новых домов. Мы построим здесь еще 8 тыс. новых домов в ближайшие годы", - написал премьер. "Ни одно поселение не будет демонтировано, ни один житель не будет выселен никогда, и мы продолжим строить Эфрат вечно", - заверил Нетаньяху.

Ранее в среду газета The Jerusalem Post сообщила, что кабинет безопасности Израиля утвердил строительство 6 тыс. единиц жилья для еврейских поселенцев и возведение 700 домов и квартир для палестинцев на Западном берегу реки Иордан. Газета "Гаарец" указывает, что разрешения на строительство домов для палестинцев в зоне "C" было выдано "за несколько дней" до приезда в страну старшего советника американского президента Джареда Кушнера, который, как ожидается, будет обсуждать с израильским руководством детали мирного плана Дональда Трампа.

Продолжающееся строительство в еврейских поселениях на Западном берегу считается одним из основных препятствий на пути урегулирования затянувшегося палестино-израильского конфликта. В декабре 2016 года Совет Безопасности ООН принял резолюцию 2334 с требованием к еврейскому государству немедленно прекратить поселенческую деятельность на оккупированных территориях. Израиль тогда же заявил, что не будет выполнять положения этого документа.