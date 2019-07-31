СМИ: суд над экс-президентом Судана по делу о коррупции отложен до 15 августа

ТАСС, 31 июля. Суд над бывшим президентом Судана Омаром аль-Баширом по делу о коррупции, владении иностранной валютой и незаконном обогащении отложен до 15 августа. Об этом сообщил в среду телеканал Al Arabiya.

По его информации, суданские источники информировали во вторник, что защита экс-президента намерена подать запрос в суд об отсрочке проведения первого слушания из-за смерти матери аль-Башира. Как отмечает телеканал, власти Судана позволили бывшему президенту и его брату присутствовать на похоронах матери, которая умерла в понедельник.

11 апреля после многомесячных акций протеста на фоне тяжелейшей экономической ситуации в стране армия отстранила от власти правившего 30 лет в Судане аль-Башира и взяла управление государством в свои руки, создав временный Военный совет, распустив парламент и приостановив действие конституции.

26 июня телеканал Sky News Arabia информировал, что аль-Башира будут судить в стране за преступления, в которых его обвиняет Международный уголовный суд (МУС), и нет необходимости судить его за пределами страны".

В марте 2009 года Международный уголовный суд в Гааге выдал ордер на арест аль-Башира. Он обвиняется в том, что лично отдавал приказы о подавлении беспорядков в провинции Дарфур и уничтожении мирного населения народностей фур, масалит и загхава в период с 2003 по 2008 годы. Пять из семи пунктов обвинения касаются преступлений против человечности и два - по военным преступлениям. Однако генеральная прокуратура Судана официально не выдвигала экс-президенту страны таких обвинений.

У себя на родине его обвиняют в совершении финансовых преступлений при осуществлении сделок с иностранной валютой, отмывании денег, финансировании терроризма, а также причастности к гибели протестующих во время длившихся несколько месяцев акций протеста и забастовок в стране, что привело к свержению аль-Башира армией 11 апреля.