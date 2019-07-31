В ДНР сообщили, что украинские силовики имитировали обстрелы своих позиций под Мариуполем

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) организовали вблизи своих позиций под Мариуполем серию управляемых взрывов, имитирующих разрывы артиллерийских снарядов. Об этом в среду заявили в управлении Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР).

"В 11:10 зафиксировано, что в районе южнее населенного пункта Водяное инженерными подразделениями ВСУ произведена серия управляемых подрывов в тылу украинских передовых позиций, имитирующих разрывы артиллерийских снарядов", - цитирует сообщение управления Народной милиции Донецкое агентство новостей.

По сообщению ведомства, в результате подрывов загорелось поле, но тушение не производится. В Народной милиции республики считают, что украинская армия намерена обвинить в обстреле своих позиций силы ДНР.

На встрече в Минске 17 июля участники переговоров объявили о том, что с 21 июля в Донбассе начинает действовать всеобъемлющий, безусловный, устойчивый и бессрочный режим прекращения огня. В заявление о перемирии были впервые включены обязательства сторон о дополнительных мерах по соблюдению режима тишины, на чем давно настаивали представители республик Донбасса. Однако украинские военные днем 21 июля нарушили введенную договоренность, обстреляв из стрелкового оружия село Новая Таврия на юге республики.