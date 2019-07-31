Предупреждение малой дальности. Зачем КНДР возобновила пуски ракет?

25 июля Комитет начальников штабов (КНШ) Вооруженных сил Республики Корея сообщил , что КНДР совершила запуск двух неустановленных снарядов в восточном направлении. Южнокорейские власти считают , что КНДР испытала новый вид вооружения, который потенциально способен поразить часть территории Японии. Новая ракета пролетела порядка 690 км, а другая — 430 км, их максимальная высота составила 50 км. Обе упали в Японское море, не достигнув исключительной экономической зоны Японии. Как заверили в Токио, прямой угрозы для национальной безопасности они не представляли.

В прошлом году КНДР пообещала прекратить ядерные испытания и больше не запускать межконтинентальные баллистические ракеты. Это не помешало Пхеньяну дважды за последнюю неделю испытать новые ракеты малой дальности, которые представляют потенциальную опасность для соседей — Японии и Южной Кореи. Что происходит и зачем это Ким Чен Ыну?

Пуск был произведен в районе северокорейского города Вонсан. По мнению южнокорейских военных, ракеты были выпущены из мобильной пусковой установки в рамках учений, которые сейчас проводятся в КНДР. Испытания состоялись спустя два дня после того, как лидер КНДР Ким Чен Ын проинспектировал новую подводную лодку, предназначенную для ВМС республики. Означает ли это, что новая ракета предназначена или может поступить на вооружение данной субмарины, неизвестно. Но есть информация, что подлодка способна нести на борту три баллистических ракеты.

Анализ фотографий, опубликованных Центральным телеграфным агентством Кореи (ЦТАК), показал, что запущенные ракеты были улучшенными версиями баллистических ракет малой дальности KN-23, испытания которых Пхеньян уже проводил в мае. Они схожи по техническим характеристикам с 9К720 "Искандер" (SS-26 Stone, по классификации НАТО).

Япония обратила внимание, что новые ракеты летят на "относительной низкой высоте", что несвойственно обычным баллистическим ракетам. Это, в свою очередь, может вызвать сложности в их перехвате, поэтому Токио будет совместно с Вашингтоном прорабатывать новые способы ПРО.

31 июля КНДР осуществила еще один пуск ракет того же типа на расстояние 250 км. Обеспокоенные испытаниями Япония и Южная Корея выступили за скорейший саммит с Пхеньяном и возобновление переговоров по денуклеаризации.

Пхеньян беспокоят две вещи: предстоящие военные учения и закупка Южной Кореей новых вооружений

Произведенные испытания — это прямой ответ Пхеньяна на намеченные на август военные учения США и Южной Кореи, указал глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий. Речь идет о командно-штабных учениях США и Южной Кореи "Тонмэн 19-2". Это сокращенная версия полномасштабных маневров Ulchi Freedom Guardian. Несмотря на пуски, они должны состояться по плану.

"Как известно, ни Вашингтон, ни Сеул не стали отказываться от своих планов, несмотря на переговорный процесс по денуклеаризации Корейского полуострова", — напомнил парламентарий. По его словам, "игра военными мускулами ведет лишь к повышению градуса напряженности в регионе".

Еще один раздражитель для Ким Чен Ына — передача Сеулу двух истребителей-невидимок пятого поколения F-35A. Эти самолеты развивают скорость 1,8 Маха (около 2,2 тыс. км/ч), на их вооружении — ракеты различного назначения, а также корректируемые авиабомбы JDAM. Но самое главное — они могут оставаться незамеченными северокорейскими радарами. Сейчас у Сеула всего четыре F-35A, к 2021 году их будет уже 40.

Новое вооружение в совокупности с военными учениями и стало триггером для ракетных запусков. "Ким Чен Ын напрямую выступил с заявлением, что испытание нового тактического вооружения стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развертывание передового вооружения на территории Южной Кореи, а также военные учения", — сказано в сообщении ЦТАК.

Северокорейский лидер также отметил, что Пхеньян продолжит "разработку сверхмощных систем вооружений для того, чтобы предотвратить потенциальные и прямые угрозы [КНДР], которые исходят с юга".

Вашингтон готов "простить" Пхеньяну многое. Все ради денуклеаризации

Американская сторона, комментируя действия КНДР, выбрала примирительный тон. Командование ВС США в Республике Корея (USFK) указало, что испытания ракет "не были угрозой, направленной против Республики Корея или США, и не оказали влияние на [их] оборонительные позиции". В Госдепе заверили: США настроены на дипломатическое взаимодействие с КНДР, несмотря на пуски ракет.

Госсекретарь Майкл Помпео связал испытания с желанием Пхеньяна обеспечить себе преимущество на предстоящих консультациях. Трамп и Ким Чен Ын достигли договоренности о возобновлении переговоров рабочего уровня о денуклеаризации 30 июня во время посещения демилитаризованной зоны на границе двух корейских государств. Помпео полагает, что это произойдет в начале августа. Проведение третьего саммита США — КНДР пока не запланировано.