АСЕАН выступает за сохранение свободы навигации в Южно-Китайском море

БАНГКОК, 31 июля. /ТАСС/. Ассоциация государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) выступает за сохранение и продвижения мира, безопасности, стабильности и свободы навигации в Южно-Китайском море. Об этом говорится в коммюнике, принятом в среду по итогам первого дня встречи министров иностранных дел АСЕАН в Бангкоке.

"Мы подтверждаем важность сохранения и продвижения мира, безопасности, стабильности и свободы навигации в Южно-Китайском море и в воздушном пространстве над ним", - говорится в тексте коммюнике. В документе также подчеркивается, что министры иностранных дел АСЕАН обсудили текущую ситуацию в ЮКМ. "Некоторые министры высказали обеспокоенность в связи с ведущимися там рекламационными работами и происходящими там инцидентами, которые подорвали доверие, усилили напряжение и способны нанести ущерб миру, безопасности и стабильности в регионе", - отмечается в коммюнике. В этой связи министры также подчеркнули важность проявления сдержанности всех заинтересованных сторон, имеющих отношение к ситуации в ЮКМ.

Кодекс поведения в ЮКМ

Китай и страны - члены АСЕАН в среду досрочно завершили первое чтение проекта Кодекса поведения в Южно-Китайском море (ЮКМ), о намерении заключить который было объявлено в ноябре прошлого года.

Территориальные споры ведутся вокруг Парасельских островов (Сиша), архипелага Спратли (Наньша), права на которые оспаривают Китай, Бруней, Вьетнам, Малайзия, Филиппины. С конца 2013 года Пекин проводит там масштабные гидротехнические и строительные работы по созданию искусственных островов, а также по расширению и освоению этих территорий. Основной причиной конфликта являются попытки установить контроль, в том числе и за счет военной составляющей, за районом вблизи от Малаккского пролива, через который проходит около 60% китайской торговли и до 80% китайского импорта углеводородов.

В Китае подчеркивают, что готовы к урегулированию всех возникающих с Ассоциацией противоречий. Однако китайская сторона категорически против любого вмешательства в территориальный спор третьих стран, в первую очередь речь идет о Великобритании, странах Евросоюза, США, Японии. В Пекине неоднократно указывали, что именно шаги Вашингтона, который, например, направляет в акваторию авианесущие группировки, подрывают стабильность и ведут к милитаризации региона.

Мировая торговля

АСЕАН выступила за поддержание принципов открытости и многосторонности в мировой торговле.

"Мировая экономика с большим количеством неопределенностей и проблем находится на перепутье, - говорится в документе. - Мы выражаем озабоченность, связанную с торгово-экономической напряженностью между нашими основными торговыми партнерами, и вновь подтверждаем твердую приверженность поддержанию прозрачной, открытой, всеобъемлющей и основанной на принципах многосторонности мировой торговой системы".

В коммюнике отмечается, что "АСЕАН признает необходимость реформирования ВТО таким образом, чтобы она учитывала меняющиеся реалии современности". В этой связи Ассоциация также указала на "важность продвижения региональной экономической интеграции и повышение устойчивости региона".

Денуклеариаризация Корейского полуострова

АСЕАН также поддерживает проведение мирной денуклеаризации Корейского полуострова на основе реализации достигнутых к настоящему времени договоренностей.

"Мы подчеркнули важность продолжения мирного диалога между всеми заинтересованными сторонами, направленного на создание долгосрочного мира и стабильности на денуклеаризованном Корейском полуострове", - подчеркивается в коммюнике. Документ также призывает к полноценной имплементации достигнутых за последние годы договоренностей, обозначенных, в частности, в Пханмунджомской декларации и совместном заявлении по итогам первой встречи между лидером КНДР и президентом США.

В то же время министры иностранных дел АСЕАН сошлись во мнении о необходимости полноценного и всестороннего соблюдения соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН, направленного на достижение полной, проверяемой и необратимой денуклеаризации Корейского полуострова.

Кибербезопасность

АСЕАН считает необходимым обеспечение безопасности киберпространства в интересах функционирования цифровой экономики.

"Отмечаем растущую сложность и трансграничный характер киберугроз, что требует скоординированных усилий для обеспечения безопасности и доступности киберпространства в интересах поддержки цифровой экономики", - отмечается в документе.

Главы МИД призвали усилить региональное сотрудничество в данной сфере, в частности через реализацию мер доверия. Кроме того, в коммюнике говорится о необходимости проведения соответствующих программ и тренингов в рамках сингапурского центра АСЕАН по кибербезопасности.