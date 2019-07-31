"Оппозиционная платформа" обвинила офис Зеленского в предательстве национальных интересов

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Предложенная офисом президента Украины Владимира Зеленского идея приватизации предает национальные интересы Украины, считают в партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Зе-власть уже начала отрабатывать внешний заказ на распродажу украинских предприятий и банков, уничтожение отечественного производителя и распродажу сельскохозяйственной земли. Это не безответственность или непрофессионализм - это предательство национальных интересов", - говорится в заявлении, опубликованном в среду на сайте партии.

Представители "Оппозиционной платформы" считают, что новая власть не придерживается своих предвыборных обещаний, действуя в интересах внешних кредиторов. "Они только называют себя "слугами народа", но в реальности обслуживают внешних кредиторов во главе с МВФ. Они не собираются выполнять свои предвыборные обещания", - сказано в заявлении.

В партии уверены, что вопрос об открытии рынка земли должен решаться исключительно на общенациональном референдуме, и называют это принципиальной позицией "Оппозиционной платформы".

Ранее заместитель руководителя офиса президента Украины по экономическим вопросам Алексей Гончарук в интервью агентству Bloomberg заявил о необходимости приватизировать в первую очередь государственные банки, чтобы на рынок страны пришли крупнейшие зарубежные кредитные организации, и сообщил о намерениях команды президента Украины Владимира Зеленского провести в этом году земельную реформу.