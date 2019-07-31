Посол Ирана обсудил с Рябковым ядерную сделку и ситуацию в Персидском заливе

ТАСС, 31 июля. Посол Ирана в РФ Мехди Санаи и замглавы МИД РФ Сергей Рябков на встрече в среду обменялись мнениями по складывающейся ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе и рассмотрели обстановку в регионе Персидского залива. Об этом говорится в сообщении Telegram-канала иранского диппредставительства в РФ.

"Стороны обсудили вопросы, связанные с СВПД, безопасностью региона Персидского залива, а также недавними событиями и продолжением сотрудничества по международным вопросам, особенно в области прав человека и Организации по запрещению химического оружия", - отметили в посольстве.

При этом Санаи подчеркнул, что, если европейские участники ядерной сделки (Великобритания, Германия и Франция - прим. ТАСС) не предпримут практические шаги по выполнению своих обязательств в рамках соглашения, Тегеран пойдет на третий шаг по сокращению своих. Как ранее заявил Рябков, иранцы рассматривают возможность провести следующий этап по сокращению обязательств по сделке уже в сентябре.

Кроме того, посол отметил необходимость отказаться от эскалации напряженности в регионе Персидского залива, где присутствие иностранных стран лишь усугубляет обстановку. "Он добавил, что Иран приветствует любой конструктивный проект, который связан с безопасностью стран региона", - говорится в сообщении.

В свою очередь замминистра отметил, что российская Концепция обеспечения коллективной безопасности в Персидском заливе в равной степени отвечает интересам всех стран региона, подчеркнули в диппредставительстве.