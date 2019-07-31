Reuters: спецпредставитель США по Афганистану вскоре возобновит переговоры с талибами

ТАСС, 31 июля. Спецпредставитель США по Афганистану Залмай Халилзад возобновит в скором времени переговоры с движением "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом информировало в среду агентство Reuters со ссылкой на источники.

Согласно данным агентства, два источника, близкие к переговорам, сообщили о возможности заключения соглашения о выводе иностранных войск и гарантиях по безопасности со стороны талибов.

Между тем Халилзад некоторое время назад написал в Twitter, что завершает свой визит в Афганистан. Он подчеркнул, что это было его самое продуктивное посещение, и США с Афганистаном договорились о дальнейших шагах. "Завершаю мой самый продуктивный визит в Афганистан с тех пор, как я занял эту должность в качестве спецпредставителя. США и Афганистан договорились о дальнейших шагах. Вопрос о команде на переговорах и группе технической поддержки в настоящее время дорабатывается", - говорится в публикации.

Спецпредставитель США также сообщил, что отправляется в катарскую столицу, но прежде посетит Исламабад. "Я еду в Доху с остановкой в Исламабаде. В Дохе, если талибы сделают все, что необходимо, мы выполним то, что нам полагается, и заключим соглашение, над которым работаем", - сообщил Халилзад в соцсети.

28 июля, как передавало агентство Reuters, официальный представитель катарского политического офиса талибов Мухаммад Сохаил Шахина сообщил, что движение "Талибан" не собирается вести прямые переговоры с афганским правительством до тех пор, пока не будет объявлено о выводе из страны иностранных войск.

В субботу афганский министр по делам мира Абдул Салам Рахими выступил с заявлением, что переговоры между представителями афганских властей и талибами могут начаться в течение ближайших двух недель. В воскресенье Халилзад указал, что прямые межафганские переговоры начнутся после заключения соглашения между Вашингтоном и талибами. 7-8 июля в Дохе прошла третья межафганская конференция. В ней приняли участие делегация катарского политического офиса движения "Талибан" и афганские политики.