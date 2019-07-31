Столтенберг заявил, что НАТО готова к "миру без ДРСМД"

БРЮССЕЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. НАТО готова к "миру без ДРСМД". С таким заявлением выступил генсек альянса Йенс Столтенберг на брифинге после встречи с новым министром обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр. Брифинг состоялся в среду, за два дня до официального истечения 2 августа процедуры расторжения Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), инициированной в одностороннем порядке США 1 февраля.

"После смерти ДРСМД нам необходимо сохранить достойные возможности сдерживания", - подчеркнул генсек НАТО. Столтенберг в очередной раз заявил, что альянс "не намерен разворачивать новые наземные ядерные ракеты в Европе", но при этом не сообщил, планирует ли НАТО расширять свое ядерное сдерживание путем наращивания у границ РФ ядерных ударных средств морского и воздушного базирования.

"Мы готовы к миру без ДРСМД, мира в котором будет больше русских ракет. Министры обороны НАТО на встрече [в июне] в Брюсселе приняли решение о действиях альянса после прекращения срока действия ДРСМД, что мы будем на это отвечать, будем использовать разного рода ответы в сфере обычных вооружений, систем противоракетной обороны, усиления разведки и расширения учений, а также выдвижения новых инициатив в сфере контроля над вооружениями", - сообщил Столтенберг.

"ДРСМД был краеугольным камнем европейской безопасности, запрещая все виды ядерных вооружений среднего радиуса действия, - напомнил он. - Причина того, что мы сейчас видим смерть ДРСМД, заключается в том, что Россия нарушала этот договор". По его словам, на протяжении нескольких лет Россия разворачивала крылатые ракеты среднего радиуса действия, способные нести как ядерные, так и обычные боеголовки, которые "могут достичь европейских городов в течение нескольких минут".

В декабре 2018 года США выдвинули России ультимативное требование уничтожить новые крылатые ракеты типа 9М729, которые, по мнению Вашингтона и его союзников по НАТО, нарушают нормы ДРСМД. РФ отвергла эти претензии, заявив, что технические характеристики ракет 9М729 находятся в пределах разрешенных ДРСМД параметров. Минобороны РФ продемонстрировало в Москве в январе 2019 года ракету 9М729 военным атташе заинтересованных стран, однако на эту презентацию военные дипломаты государств НАТО в полном составе не явились.

1 февраля США объявили о начале официальной процедуры расторжения ДРСМД. Она рассчитана на шесть месяцев, то есть со 2 августа договор полностью утратит силу.