Губернатор Пуэрто-Рико объявил о назначении своего вероятного преемника

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Представитель Пуэрто-Рико в нижней палате американского Конгресса Педро Пьерлуиси Уррутия назначен госсекретарем этого ассоциированного с США островного государства, которому по закону предстоит исполнять обязанности губернатора. Об этом решении сообщил в среду в своем Twitter действующий губернатор Пуэрто-Рико Рикардо Россельо.

"После внимательного изучения ситуации и в интересах нашего народа я выбрал Педро Пьерлуиси Уррутию на вакантный пост госсекретаря. Я собираю внеочередное заседание завтра по данному вопросу", - написал Россельо.

24 июля в свете продолжавшихся несколько недель протестов Россельо заявил, что уходит в отставку 2 августа. Первоначально он намеревался поручить исполнять его обязанности министру юстиции Пуэрто-Рико Ванде Васкес, однако она написала в Twitter, что "не заинтересована в том, чтобы занимать пост губернатора", и выразила надежду на то, что Россельо назначит нового госсекретаря. Эта должность сейчас является вакантной. Согласно законам Пуэрто-Рико, в случае отставки губернатора, данный пост занимает госсекретарь.

Россельо вступил в должность в начале января 2017 года. Губернатор возглавляет правительство Пуэрто-Рико и назначает министров. Его избирают на четыре года.

Демонстрации с требованием отставки губернатора продолжались в Пуэрто-Рико несколько недель. Они начались после публикации электронной переписки, которую вел со своими помощниками Россельо. Он пренебрежительно отзывался о страдающем от лишнего веса жителе, с которым фотографировался, употреблял нецензурные и вульгарные выражения по отношению к ряду женщин-политиков, а также к поп-певцу Рики Мартину.

Кроме того, ранее в этом месяце министр образования Пуэрто-Рико и еще пять человек были арестованы по обвинению в коррупции, в том числе в предоставлении государственных средств подрядным организациям, которые не были достаточно квалифицированы для выполнения заказов, но имели связи с администрацией губернатора.