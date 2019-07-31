Власти Гданьска заверили, что годовщина начала Второй мировой войны пройдет достойно

ВАРШАВА, 31 июля. /ТАСС/. Мэр Гданьска Александра Дулкевич отвергла обвинения в том, что организуемые властями города мероприятия в память о 80-й годовщине начала Второй мировой войны нарушают честь и достоинство погибших. С соответствующим заявлением градоначальник выступила на брифинге в среду.

"Мнение о том, что городские власти хотят ударить по достоинству жертв войны, абсурдны и не соответствуют действительности. Это искажение послания, которое должно исходить из мероприятия под названием "Марш жизни", организованного фондом "Примирение", - сказала Дулкевич. Речь идет о польско-немецкой инициативе, в рамках которой в Гданьск приедут около 200 представителей Германии, чтобы совместно провести несколько мероприятий. Критику в Польше вызвал в том числе тот факт, что в завершении запланирован концерт с музыкой и танцами.

Как заверила Дулкевич, цель этой акции - "в согласии строить будущее во имя добрососедских отношений, искать то, что объединяет, а не разделяет". А вспыхнувший скандал, по ее словам, - "возмутительное и недопустимое открытие еще одного фронта польско-польской войны, чтобы получить политические выгоды".

Ранее министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак выступил против организации в Гданьске совместных с немцами мероприятий по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны, которые планируется провести в духе "общего празднования", как это описывалось на сайте гданьской мэрии. "В Гданьске будут петь и радоваться тому, что Германия напала на Польшу", - сказал он о запланированных на 1 сентября мероприятиях. По мнению Блащака, "это не лучший повод для единения". "Фундаментом примирения должно быть называние вещей своими именами, а не размывание границы между жертвами и палачами. Жертвами были поляки, а палачами - немцы, и надо об этом помнить", - констатировал министр.

Памятные мероприятия

Мероприятия в память о нападении нацистской Германии на Польшу, положившем начало Второй мировой войне, традиционно проводятся в Польше на рассвете в городе Гданьск на мысе Вестерплатте, где в 04:48 утра 1 сентября 1939 года раздались первые выстрелы германского крейсера "Шлезвиг-Гольштейн", открывшего огонь по расположенным на побережье польским военным складам.

В этом году главные мероприятия по случаю 80-й годовщины начала Второй мировой войны организуются властями Польши в Варшаве. Приглашения были направлены странам НАТО, ЕС и Восточного партнерства (Армения, Азербайджан, Белоруссия, Грузия, Молдавия и Украина). Свою участие уже подтвердили около 30 представителей приглашенных государств, включая канцлера ФРГ Ангелу Меркель и президента США Дональда Трампа.

Россию польские власти решили не приглашать, пояснив свое решение тем, что 1 сентября 1939 года она еще не участвовала в войне, а годовщину республика хочет отметить с теми странами, с которыми тесно сотрудничает сейчас. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя этот шаг, указал, что Кремль относится к нему негативно. По его словам, "любые мемориальные мероприятия в любой стране мира, которые посвящены годовщинам или Великой Отечественной войны, или Второй мировой войны, без участия [России] не могут считаться полноценными, ибо роль [России] в завершении Второй мировой войны невозможно переоценить". За освобождение польской земли от захвативших ее в 1939 году гитлеровцев отдали свои жизни 600 тыс. советских солдат.