Премьер Эстонии раскритиковал главу МВД за высказывания в адрес борцов за независимость

ТАЛЛИН, 31 июля. /ТАСС/. Премьер-министр Эстонии Юри Ратас (Центристская партия) в среду раскритиковал своего первого заместителя, главу МВД Марта Хельме (Консервативная народная партия) за высказывания в отношении движения по восстановлению независимости в Эстонии в 1987-1991 годах.

"Подобное постоянное уязвление чувств жителей Эстонии и важных для всех нас ценностей должно прекратиться", - заявил Ратас в своем Facebook, назвав высказывания Хельме "неуместными".

"Поющая революция [движение за независимость 1987-1991 годов] была движением, объединившим людей в Эстонии и давшим возможность бескровно восстановить суверенитет нашей страны", - написал Ратас. "Я подчеркиваю, что вклад каждого человека в восстановление независимости нашего государства неоценим и достоин уважения", - добавил он.

Ранее в интервью газете Eesti Paevaleht Хельме заявил, что не участвовал в "поющей революции", назвав ее "массовой истерией".

Противоречия премьера Эстонии и его зама

На прошлой неделе вице-канцлер МИД Эстонии Матти Маазикас обратился в своем Twitter с вопросом к Юри Ратасу о том, является ли внешнеполитический курс страны неизменным в свете того, что некоторые политики Консервативной народной партии сравнивают ЕС с СССР. На это Юри Ратас ответил, что Эстония сохраняет внешнеполитический курс неизменным.

Ранее премьер-министр Эстонии дезавуировал высказывания своего первого заместителя в отношении пограничного договора с РФ - после того, как в мае Март Хельме заявил, что Россия до сих пор не вернула Эстонии 5,2% территории, Ратас подчеркнул, что Таллин признает существующую границу с Россией.