Виталий Кличко не явился на допрос из-за встречи с адвокатом Трампа

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Мэр Киева Виталий Кличко не прибыл на допрос в Государственное бюро расследований (ГБР). Он находится в США, где встречался с адвокатом Дональда Трампа, экс-мэром Нью-Йорка Рудольфом Джулиани.

"Кличко повторно не явился на допрос, назначенный на сегодня на 14:30, разместив фото, что он в США", - написал в среду в своем Telegram-канале бывший первый заместитель руководителя администрации четвертого президента Украины Виктора Януковича юрист Андрей Портнов.

По его мнению, теперь мэр Киева может быть принудительно доставлен в правоохранительные органы. "Закон предусматривает ходатайство в суд о принудительном приводе фигуранта", - отметил Портнов.

Ранее в среду Кличко сообщил в Facebook о встрече с Джулиани, опубликовав при этом фотографию с ним. "По приглашению моего старого друга и одного из самых авторитетных мэров мира Руди Джулиани встретился с ним в Нью-Йорке. Обсудили ситуацию на Украине, перспективы дальнейшего сотрудничества США и Украины. И, конечно же, затронули тему важности развития местного самоуправления", - написал Кличко, добавив, что договорился о том, что следующая встреча с Джулиани пройдет в Киеве.

Портнов сообщал, что Кличко был вызвал на допрос в ГБР "по делу о хищении киевской земли". Информацию об этом деле мэр украинской столицы назвал "грязной манипуляцией", "абсолютно раздутой чушью" и "вбросом".