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Посол Индонезии в России: республика не отказывается от закупок российских истребителей

Речь идет об истребителях Су-35

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Джакарта по-прежнему рассчитывает приобрести российские истребители Су-35, реализации контракта мешают лишь технические детали. Об этом в интервью ТАСС заявил посол Индонезии в Москве Мохамад Вахид Суприяди.

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"Договор уже был подписан, и мы до сих пор уверены, что сможем поддерживать сотрудничество с Россией, то есть мы стремимся приобрести Су-35. Но все будет зависеть и от технических деталей, - отметил дипломат. - Мы являемся только частью торговой схемы, она сложная, сюда вовлечены и ведомства, и компании. Это новый опыт для нас".

"Мы уже закупили у России как гражданские, так и военные вертолеты. Модель "Mи" привычна для нас. А что касается подводных лодок, - этот вопрос еще нуждается в детальном обсуждении. Это можно было бы обсудить на ведомственном уровне", - добавил собеседник агентства.

Ранее министр обороны республики Риамизард Риачуду в беседе с корреспондентом ТАСС подчеркнул, что Джакарта "не отменит контракт на поставку самолетов, несмотря на американские санкции в отношении России". О подписании контракта с Джакартой на поставку 11 истребителей Су-35 стало известно в начале прошлого года.

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