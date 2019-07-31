Посол Индонезии в России: республика не отказывается от закупок российских истребителей

"Договор уже был подписан, и мы до сих пор уверены, что сможем поддерживать сотрудничество с Россией, то есть мы стремимся приобрести Су-35. Но все будет зависеть и от технических деталей, - отметил дипломат. - Мы являемся только частью торговой схемы, она сложная, сюда вовлечены и ведомства, и компании. Это новый опыт для нас".

"Мы уже закупили у России как гражданские, так и военные вертолеты. Модель "Mи" привычна для нас. А что касается подводных лодок, - этот вопрос еще нуждается в детальном обсуждении. Это можно было бы обсудить на ведомственном уровне", - добавил собеседник агентства.

Ранее министр обороны республики Риамизард Риачуду в беседе с корреспондентом ТАСС подчеркнул, что Джакарта "не отменит контракт на поставку самолетов, несмотря на американские санкции в отношении России". О подписании контракта с Джакартой на поставку 11 истребителей Су-35 стало известно в начале прошлого года.