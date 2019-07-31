Трамп назвал решение суда США отклонить иск о "сговоре с Россией" грандиозной победой

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп назвал грандиозной победой решение американского суда отклонить иск Национального комитета Демократической партии (НКДП), связанный с приписываемым России вмешательством в президентские выборы 2016 года в США. Соответствующее сообщение американский лидер разместил в среду в Twitter .

"Вчерашний суд - это грандиозная победа над "российской мистификацией", которая была величайшей политической аферой в истории нашей страны. Предательством! Надеюсь, генеральный прокурор США [Уильям Барр] и все, кто работает вместе с ним, выяснят в мельчайших подробностях, что произошло. Больше мы этого не допустим!" - заявил он.

Трамп неоднократно называл завершившееся расследование обстоятельств приписываемого России вмешательства в ход американских президентских выборов 2016 года "охотой на ведьм", а также отрицал все обвинения в сговоре с Москвой и ее влиянии на результаты выборов. Россия также много раз отвергала выводы о попытках повлиять на ход выборов в США.

20 апреля 2018 года НКДП подал иск, в котором в качестве ответчиков, в частности, указаны Российская Федерация, Главное управление (ГУ) Генштаба ВС РФ, президент Crocus Group Арас Агаларов, вице-президент Crocus Group Эмин Агаларов, а также WikiLeaks, президент США Дональд Трамп, его сын Дональд Трамп - младший, бывший глава избирательного штаба республиканцев Пол Манафорт, его деловой партнер Ричард Гейтс и бывший советник Трампа в его предвыборном штабе Джордж Пападопулос.

Истцы утверждали, что члены штаба Трампа сотрудничали с представителями РФ и WikiLeaks с целью подрыва избирательной кампании экс-кандидата Демократической партии на выборах 2016 года Хиллари Клинтон. По версии демократов, с этой целью были взломаны компьютеры НКДП, а похищенная информация была обнародована. Это якобы помогло Трампу одержать победу на выборах, утверждали они.