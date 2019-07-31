В ДНР заявили о готовности обсуждать с Киевом новые участки для разведения сил и средств

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Донецкая народная республика (ДНР) готова обсуждать с представителями Украины возможность создания новых участков для разведения сил и средств в Донбассе. Об этом по итогам контактной группы в Минске сообщила полномочный представитель ДНР Наталья Никонорова.

"На заседании контактной группы мы подтвердили, что готовы на любую ближайшую дату для этого процесса, а также готовы обсуждать новые участки для дальнейшего разведения сил и средств сторон на линии соприкосновения. Руководитель украинской делегации предложил определить дату на следующем заседании, 21 августа. Надеемся, что дата будет согласована и паритет в выполнении Рамочного решения со стороны вооруженных формирований Украины на пилотных участках разведения сил и средств в районе н.п. Петровское и Золотое будет восстановлен в ближайшее время", - цитирует Никонорову Telegram-канал МИД ДНР.