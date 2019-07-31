В Харькове неизвестные разрисовали памятник УПА в цвета польского флага

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Неизвестные разрисовали в Харькове памятный знак боевикам Украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в РФ) в цвета государственного флага Польши. Об этом в среду сообщили в отделе коммуникации полиции Харьковской области.

"Гражданин выявил нарушение в Молодежном парке и сообщил в полицию. Информация зарегистрирована в журнале единого учета заявлений и сообщений. В настоящее время сотрудники полиции принимают меры по установлению правонарушителей и их местонахождение", - сказано в сообщении. Полиция также опубликовала фотографию разрисованного памятного знака.

Знак был установлен в 1992 году, его неоднократно пытались снести, однако каждый раз его восстанавливали. В апреле 2013 года была похищена его часть - гранитный камень, а в феврале 2014 года - памятный крест, который относился к монументу.

В конце 2014 года монумент был даже взорван, однако его вновь восстановили.

Боевое крыло Организации украинских националистов (запрещена в РФ) - Украинская повстанческая армия (УПА) - создано в 1943 году. Действуя в основном на Западной Украине, боевики УПА ориентировались на использование экстремистских средств, в том числе открытого террора, для создания "национально правильного" государства. В годы Великой Отечественной войны они, сотрудничая со спецслужбами нацисткой Германии, воевали против Советского Союза.

На совести боевиков ОУН-УПА, которых по фамилии их главаря Степана Бандеры стали называть бандеровцами, - убийство сотен тысяч людей различных национальностей, в том числе украинцев, участие в Холокосте. В ходе Волынской резни они уничтожили 200 тыс. поляков и около 28 тыс. евреев. В мае 2015 года президент Украины Петр Порошенко подписал так называемый закон о героизации ОУН-УПА, признав ее деятельность борьбой за независимость страны. Главарям националистов Степану Бандере и Роману Шухевичу на Украине устанавливают памятники, проводят памятные акции и факельные шествия, их именами называют улицы.