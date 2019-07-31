Полиция Киева открыла уголовное дело по факту инцидента в информагентстве "Укринформ"

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Полиция Киева открыла уголовное дело по статье "Умышленное легкое телесное повреждение" по факту нападения на участников пресс-конференции в офисе информагентства "Укринформ", которое произошло в минувший вторник.

"Есть (внесенные сведения) в Единый реестр досудебных расследований за нанесение телесных повреждений, статья 125 УК Украины, за избиение охранника", - цитирует "Укринформ" пресс-офицера Шевченковского районного управления полиции Киева Анну Зубреву. В райуправлении полиции сообщили, что материалы о повреждении имущества находятся в прокуратуре.

Пресс-конференция была посвящена прошедшим на Украине 21 июля внеочередным выборам в парламент, в частности, результатам в 50-м округе, расположенном в городе Покровск Донецкой области (находится на подконтрольной Киеву территории). В мероприятии принимали участие кандидаты Андрей Аксенов и Сергей Кошуков, которые заявили о возможных нарушениях в ходе избирательного процесса.

Во время пресс-конференции представители малоизвестной организации "Традиция и порядок" выломали двери в пресс-центр, избили сотрудников агентства, забросали собравшихся яйцами и сорвали само мероприятие. Минимум трое сотрудников киевского офиса информационного агентства "Укринформ" пострадали во время беспорядков в помещении. Пресс-служба полиции Киева сообщила о задержании нескольких нападавших.