Суд в США отклонил апелляцию жертв ХАМАС на вердикт по иску против Facebook

НЬЮ-ЙОРК, 31 июля. /ТАСС/. Апелляционный суд Второго округа США (штаты Нью-Йорк, Коннектикут и Вермонт) отказался в среду признать ответственность компании Facebook за содействие палестинскому движению ХАМАС путем предоставления ему платформы своей социальной сети. Об этом сообщило агентство Reuters.

По его данным, апелляционный суд обосновал свое решение законом о правилах поведения в телекоммуникационной сфере от 1996 года. Этот законодательный акт регулирует контент в американском сегменте интернета и освобождает Facebook от судебной ответственности за размещение данных пользователя. США считают ХАМАС террористической организацией.

Как поясняет агентство, апелляционный суд отклонил ходатайство группы истцов, объединяющих родственников жертв вылазок ХАМАС в Израиле. В мае 2017 года аналогичным образом поступил окружной судья Нью-Йорка Николас Гарауфис. Его постановление таким образом оставлено в силе.

Руководство Facebook, владеющее одноименной соцсетью, в последние годы подвергается жесткой критике со стороны властей США и американской общественности. Администрацию компании, в частности, обвиняли в том, что она не предпринимает адекватных мер для защиты личных данных пользователей и не противодействует распространению вредоносной информации. Утверждалось также, что с помощью соцсети было оказано влияние на ход президентской гонки 2016 года в США.