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Кризис на Украине
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Разминирование в районе перехода у Станицы Луганской начнется 1 августа

Спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик отметил, что этот факт является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ

МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Разминирование в районе перехода у Станицы Луганской начнется 1 августа. Об этом сообщил в среду по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

"На основе достигнутой в прошлый раз договоренности о ремонтных работах моста возле Станицы Луганской достигли взаимопонимания о конкретных шагах в этом направлении, - сказал он. - С завтрашнего дня начнется разминирование, что является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ".

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