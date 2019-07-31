МИНСК, 31 июля. /ТАСС/. Разминирование в районе перехода у Станицы Луганской начнется 1 августа. Об этом сообщил в среду по итогам заседания контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины спецпредставитель председателя ОБСЕ Мартин Сайдик.

"На основе достигнутой в прошлый раз договоренности о ремонтных работах моста возле Станицы Луганской достигли взаимопонимания о конкретных шагах в этом направлении, - сказал он. - С завтрашнего дня начнется разминирование, что является естественной предпосылкой проведения всех ремонтных работ".