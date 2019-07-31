Представитель Гуайдо сообщил о начале очередного раунда переговоров с властями Венесуэлы

КАРАКАС, 31 июля. /ТАСС/. Третий раунд переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы начался в среду на острове Барбадос. Об этом сообщил представитель оппозиционной делегации и депутат Национальной ассамблеи (однопалатного парламента) Боливарианской Республики Сталин Гонсалес.

"Мы начали еще один раунд встреч в рамках "механизма Осло". Настаиваем на поиске конституционного выхода [из кризиса], который положит конец страданиям венесуэльцев", - написал он в своем Twitter.

Политик также отметил, что венесуэльский народ нуждается "в определенных результатах [по итогам этого раунда]".

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога начался на Барбадосе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.

Мадуро назвал произошедшее попыткой переворота и заявил о разрыве дипотношений с США. В его поддержку высказались Россия, Белоруссия, Боливия, Иран, Китай, Куба, Никарагуа, Сальвадор, Сирия и Турция.