США внесли вице-президента Венесуэлы в список 10 самых разыскиваемых преступников

"Видели ли вы этого человека, находящегося в списке самых разыскиваемых лиц, скрывающихся от правосудия? Его разыскивают за международную торговлю наркотиками", - говорится в сообщении, которое сопровождается фотографией венесуэльского чиновника.

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. Служба иммиграционного и таможенного контроля Министерства внутренней безопасности (МВБ) США внесла вице-президента по вопросам экономики и финансов, министра промышленности и национального производства Венесуэлы Тарека эль-Айссами в свой список 10 самых разыскиваемых лиц, скрывающихся от правосудия. Соответствующая запись была размещена в среду в Twitter ведомства.

В списке самых разыскиваемых преступников на сайте ведомства помимо эль-Айссами еще девять человек, при этом он стоит на первом месте. "На своих предыдущих должностях он несколько раз курировал поставки из Венесуэлы или частично сам был владельцем груза наркотиков весом в общей сложности 1000 кг. Их конечные пункты доставки включали в том числе Мексику и Соединенные Штаты", - утверждает Служба иммиграционного и таможенного контроля. Ведомство также советует "не пытаться самостоятельно задержать" никого из фигурантов списка.

Министерство финансов США ввело санкции против эль-Айссами по подозрению в связях с незаконным оборотом наркотиков в феврале 2017 года. Вместе с ним в список был внесен еще один гражданин Венесуэлы, 13 предприятий (пять из которых зарегистрированы в Венесуэле) и одно воздушное судно, зарегистрированное в США.