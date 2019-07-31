Глава партии Зеленского считает неправильным использовать на Украине только один язык

КИЕВ, 31 июля. /ТАСС/. Глава пропрезидентской партии "Слуга народа" Дмитрий Разумков считает неправильным использовать на Украине только украинский язык.

"Исключительно на украинском, наверное, не буду никогда говорить, потому что у нас человек имеет право говорить и на русском, и на украинском, и на английском. А некоторые наши коллеги говорят и на семи языках. Говорить исключительно на одном языке будет неправильно, неэффективно и некорректно", - цитирует его издание "Украинская правда".

Тем не менее, глава партии готов говорить на украинском в Верховной раде. "Когда я буду народным депутатом, то буду использовать украинский язык, потому что это требование закона", - добавил Разумков.

Верховная рада 8 созыва 25 апреля приняла законопроект "Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного", 15 мая, за пять дней до истечения своих полномочий, документ подписал президент Петр Порошенко. Документ предусматривает, что граждане страны будут обязаны использовать украинский язык во всех сферах жизни. Следить за исполнением закона будут "языковые инспекторы". Они смогут присутствовать на заседаниях в любых госорганах, требовать документы у общественных организаций и политических партий, а также назначать размеры штрафов. Действие закона не распространяется лишь на сферу частного общения и религиозные обряды.

21 июля на Украине состоялись внеочередные парламентские выборы. По предварительным данным, самую большую фракцию в новой Раде сформирует партия "Слуга народа", которая провела в парламент 254 депутата.