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МИД Чехии подвергся хакерской атаке

Пресс-секретарь Национального центра борьбы с организованной преступностью Ива Клонова сообщила, что хакерам не удалось похитить информацию секретного характера

ПРАГА, 31 июля. /ТАСС/. Компьютерная сеть Министерства иностранных дел Чехии поверглась кибератаке. Об этом в среду сообщила журналистам пресс-секретарь Национального центра борьбы с организованной преступностью Ива Клонова.

"Уголовное дело заведено по факту хакерского нападения на компьютерную сеть МИД Чехии, - отметила она. - Следствие должно ответить на вопрос, кто осуществил кибератаку".

Информацию секретного характера, по словам Клоновой, хакерам похитить не удалось. Они проникли лишь в несколько ящиков электронной почты сотрудников МИД, но не смогли взломать оберегаемый повышенными мерами безопасности сервер, через который осуществляется их служебная переписка.

К расследованию привлечены эксперты чешских спецслужб. Им предстоит установить возможность взаимосвязи между произошедшей кибератакой с хакерскими нападениями на МИД, которые состоялись в 2016 и 2017 годах. Национальная контрразведка в одном из них обвинила российские спецслужбы.

Последняя атака хакеров на чешское внешнеполитическое ведомство, как отметила представитель полиции, прошла "незадолго до [начала школьных] летних каникул". В республике они начинаются в конце июня. Более подробную информацию правоохранительные органы не предоставляют.

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