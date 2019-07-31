США вводят санкции против главы МИД Ирана

ВАШИНГТОН, 31 июля. /ТАСС/. США вводят санкции в отношении министра иностранных дел Ирана Мохаммада Джавада Зарифа. Об этом сообщила в среду представитель американской администрации высокого ранга на телефонном брифинге для журналистов.

"Мы введем сегодня санкции против министра иностранных дел Исламской Республики Иран Мохаммада Джавада Зарифа", - сказала она. "Зариф является лицом иранского режима для международного сообщества, и он стоит во главе распространения пропаганды и дезинформации в поддержку ядерной программы Тегерана, создания баллистических ракет и террористических сетей. Зариф также защищает преследования со стороны режима в отношении иранского народа", - добавила представитель администрации.

"Хотя для США исторически было крайне важным сохранять возможности для дипломатии, нашему терпению есть предел", - заявила ведущая брифинга. "Слишком долго ему потворствовали, рассматривая его качестве нормального и авторитетного официального представителя Ирана, и сегодня президент [США Дональд] Трамп решил, что с нас достаточно", - сказала она.

Представитель вашингтонской администрации добавила, что США не считают главу МИД Ирана партнером по потенциальному диалогу и хотят вести переговоры с представителями иранских властей более высокого ранга.

"Он [Зариф] был контактным лицом во время ядерных переговоров предыдущей администрации [Барака Обамы] <...> Я не считаю его нашим главным контактным лицом. Кроме того, я думаю, что если у нас будут официальные контакты с Ираном, мы бы хотели вести переговоры с кем-то, кто является важным лицом, принимающим решения", - отметила она.

Кроме того, американское правительство намерено изучать запросы Зарифа на выдачу ему въездных виз США на индивидуальной основе.

"Что касается вопроса о поездках, к примеру, в первую очередь в ООН, то Госдепартамент США будет изучать конкретные обстоятельства, относящиеся к нынешнему решению [о применении санкций], на индивидуальной основе в соответствии с существующими законами и обязательствами. Это включает в себя соглашение о базировании штаб-квартиры ООН [на территории США]", - заявила представитель исполнительной ветви власти в Вашингтоне.

Как она заверила, "США продолжат выполнять свои обязательства в рамках соглашения о размещении штаб-квартиры ООН [на американской территории]". Тем не менее представитель администрации не сказала прямо, что власти США будут продолжать выдавать визы Зарифу для поездок в штаб-квартиру ООН.