Глава МИД Ирана заявил, что санкции США не влияют ни на него, ни на его семью

ТАСС, 1 августа. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф утверждает, что введенные против него администрацией США санкции не смогут повлиять ни на него самого, ни на его семью. Такие слова глава иранского МИД опубликовал в среду на своей странице в Twitter.

"Это не влияет ни на меня, ни на мою семью, поскольку у меня нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана", - написал Зариф. По убеждению главы МИД, причина, по которой Вашингтон ввел эти ограничения, заключается в том, что США рассматривают его "как главного представителя Ирана во всем мире".

Зариф поблагодарил США за то, что они считают его "такой огромной угрозой для своих интересов".