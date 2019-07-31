США и Монголия переходят на уровень стратегического партнерства

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. США и Монголия объявили в среду, что отношения двух стран переходят в статус стратегического партнерства.

"Правительства США и Монголии настоящим объявляют свои отношения стратегическим партнерством", - говорится в совместной декларации двух стран, распространенной пресс-службой Госдепартамента США.

В документе отмечается, что США и Монголия разделяют стремление развивать сотрудничество, в том числе в сфере борьбы с терроризмом, наркоторговлей, распространением оружия массового уничтожения, кибератаками, а также в вопросах обеспечения национальной безопасности и стабильности в Индо-Тихоокеанском регионе. Помимо этого, стороны отметили в документе готовность расширять торговлю и инвестиции и поддерживать диалог на высоком уровне.

Президент Монголии Халтмаагийн Баттулга находится с визитом в США. В среду состоялась его встреча с американским лидером Дональдом Трампом.