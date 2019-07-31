Reuters: США не намерены вносить изменения в планы проведения учений с Республикой Корея

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. США не намерены в данный момент вносить какие-либо изменения в планы по проведению военных учений с Республикой Корея, несмотря на последние ракетные испытания, проведенные Пхеньяном. Об этом сообщило в среду агентство Reuters со ссылкой на неназванный источник в американской администрации.

"Нет уточнений или изменений в планах, о которых мы бы знали или которые готовили бы", - приводит его слова агентство. Как сообщалось ранее, командно-штабные учения США и Южной Кореи "Тонмэн 19-2", являющиеся сокращенной версией полномасштабных маневров Ulchi Freedom Guardian, намечены на август текущего года.

Ранее Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели 250 км. Новый ракетный пуск Пхеньяна был произведен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря.

Предыдущий ракетный пуск КНДР состоялся 25 июля. Тогда южнокорейское министерство обороны отмечало, что ракеты по своим техническим характеристикам схожи с российскими 9К720 "Искандер" (SS-26 Stone по классификации НАТО) и способны преодолевать порядка 600 км. Позднее Центральное телеграфное агентство Кореи объявило, что КНДР успешно провела испытание нового тактического вооружения, которое "стало настоятельным предупреждением южнокорейским милитаристам, которые проводят развертывание передового вооружения на территории Южной Кореи и военные учения".