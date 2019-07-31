СМИ: недавние запуски ракет с территории КНДР проходили под руководством Ким Чен Ына

ТАСС, 1 августа. Запуски баллистических ракет с территории КНДР, осуществленные 31 июля, проходили под руководством председателя Госсовета республики Ким Чен Ына. Об этом в четверг сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его данным, Ким Чен Ын руководил "тестовой стрельбой из недавно разработанной крупнокалиберной многоцелевой ракетной системы". По информации агентства, лидер КНДР был удовлетворен результатами пуска.

Как указывает ЦТАК, "испытательные стрельбы подтвердили тактические данные и технические характеристики крупнокалиберной управляемой ракеты нового типа и проверили боевую эффективность всей ракетной системы".

В среду Объединенный комитет начальников штабов (ОКНШ) ВС Республики Корея сообщил, что КНДР осуществила запуск двух баллистических ракет малой дальности, которые пролетели 250 км. Новый ракетный пуск Пхеньяна был произведен с полуострова Ходо в провинции Хамгён-Намдо, расположенной на восточном побережье страны, в сторону Японского моря.