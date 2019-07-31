NYT: власти США считают, что сын бен Ладена был ликвидирован в течение последних двух лет

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Официальные лица США полагают, что сын уничтоженного в 2011 году главаря группировки "Аль-Каида" (запрещена в РФ) Усамы бен Ладена - Хамза бен Ладен - был ликвидирован в течение последних двух лет. Об этом сообщила в среду электронная версия газеты The New York Times.

По словам ее источников, в Вашингтоне считают, что Хамза бен Ладен был ликвидирован в результате некой операции. Какую-то роль в ней сыграла разведка США. Операция была проведена при администрации действующего президента США Дональда Трампа, когда именно, не уточняется. Инаугурация Трампа состоялась в январе 2017 года.

В начале этого года Госдепартамент США объявил о том, что Вашингтон готов заплатить $1 млн за информацию, которая позволит установить местонахождение Хамзы бен Ладена. По сведениям издания, на тот момент указанная операция уже была проведена, однако Вашингтон не был уверен в том, что Хамза бен Ладен убит. США рассчитывали таким образом получить подтверждение этого.

Согласно стенограмме, распространенной пресс-службой Белого дома, президент США в среду отказался подтвердить, верна ли информация о смерти Хамзы бен Ладен. "Я не хочу комментировать это", - сказал он журналистам перед встречей с находящимся с визитом в США президентом Монголии Халтмаагийном Баттулгой.

Хамза бен Ладен ранее был запечатлен на некоторых пропагандистских видеозаписях, которые распространяла "Аль-Каида". Власти США полагают, что Хамзу бен Ладена готовили к тому, чтобы он стал одним из главарей группировки.

Усама бен Ладен был уничтожен американским спецназом в Пакистане 2 мая 2011 года. Указание провести эту операцию было дано Бараком Обамой, который в то время являлся президентом США.