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Болтон: США оставят исключения из санкций по иранским объектам в Араке, Бушере и Фордо

Речь идет о коротком продлении срока действия исключений на 90 дней, отметил помощник президента Соединенных Штатов по нацбезопасности
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон AP Photo/Alex Brandon
Описание
Помощник президента США по нацбезопасности Джон Болтон
© AP Photo/Alex Brandon

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты вновь оставят в силе исключения из режима санкций, касающиеся атомной электростанции "Бушер", а также ядерных объектов в Араке и Фордо в Иране. Об это заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox Business.

"Речь идет о коротком продлении [срока действия исключений] на 90 дней. Они [ядерные объекты] находятся под постоянным наблюдением, и я слежу за ней [ситуацией вокруг этих объектов]", - сказал Болтон.

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