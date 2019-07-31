Болтон: США оставят исключения из санкций по иранским объектам в Араке, Бушере и Фордо

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Соединенные Штаты вновь оставят в силе исключения из режима санкций, касающиеся атомной электростанции "Бушер", а также ядерных объектов в Араке и Фордо в Иране. Об это заявил в среду помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон в интервью телеканалу Fox Business.

"Речь идет о коротком продлении [срока действия исключений] на 90 дней. Они [ядерные объекты] находятся под постоянным наблюдением, и я слежу за ней [ситуацией вокруг этих объектов]", - сказал Болтон.