Мадуро заявил, что верит в успех диалога с венесуэльской оппозицией

КАРАКАС, 1 августа. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро в среду заявил, что верит в успех диалога между правительством и венесуэльской оппозицией, который поможет найти выход из политического кризиса. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в штате Миранда.

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"Сегодня начался новый раунд диалога между делегацией оппозиции Венесуэлы и конституционным правительством, которое я возглавляю. Я верю в диалог между нами", - заявил Мадуро, чье выступление транслировалось в Twitter.

Глава Венесуэлы также осудил планы "правых экстремистов, выступающих за иностранное вторжение [в страну]". "Это безумие!", - подчеркнул он.

В мае в Осло прошли как минимум два раунда непрямых переговоров между властями и оппозицией Венесуэлы, организованных при посредничестве правительства Норвегии. 8 июля новый этап диалога начался на Барбадосе. Президент Венесуэлы Николас Мадуро заявил, что переговоры были насыщенными и не исключил, что консультации могут завершиться достижением соглашений.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера парламента двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Временным главой государства его признали США, к ним присоединились страны Группы Лимы (за исключением Мексики), Организация американских государств и большинство стран ЕС.