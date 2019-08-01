Глава МИД Ирана считает, что призывы к диалогу являются угрозой для команды Трампа

ТАСС, 1 августа. Призывы к диалогу между Ираном и Соединенными Штатами являются серьезной угрозой для лиц, приближенных к президенту США Дональду Трампу, в частности для его помощника по национальной безопасности Джона Болтона. Такое мнение высказал в четверг министр иностранных дел Ирана Махаммад Джавад Зариф.

"Призывы к диалогу и миру являются существенной угрозой для "Команды Б" (состоящей, как заявлял ранее Зариф, из помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, а также кронпринцев Саудовской Аравии и ОАЭ - прим. ТАСС)", - написал глава иранского МИД в своем Twitter.

Зариф поинтересовался, потребуется ли теперь, после введения против него санкций США, американским официальным лицам "особое разрешение" для ведения с ним диалога как с главой внешнеполитического ведомства Ирана. "Поскольку причиной применения против меня санкций стали мои слова, потребуется ли отныне американским деятелям специальная лицензия Управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Министерства финансов США, чтобы вступать со мной в контакт или просто слушать мои выступления?", - написал иранский министр.

В среду стало известно, что США вводят санкции в отношении Зарифа. Как отметил сам иранский министр иностранных дел, попадание под американские санкции не влияет ни на него, ни на его семью, поскольку, по его словам, у него "нет собственности или каких-либо интересов за пределами Ирана". По убеждению Зарифа, причина, по которой Вашингтон ввел эти ограничения, заключается в том, что США рассматривают его "как главного представителя Ирана во всем мире".