{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мексика согласилась на экстрадицию экс-главы парламента Гватемалы

Луиса Раббе обвиняют в превышении служебных полномочий, проведении незаконных назначений и хищении государственных средств

ТАСС, 1 августа. Руководство Мексики одобрило запрос гватемальских властей на экстрадицию бывшего председателя Конгресса (однопалатного парламента) центральноамериканской страны Луиса Раббе. Об этом сообщила в среду прокуратура Гватемалы в Twitter.

"В ответ на запрос прокуратуры Гватемалы правительство Мексиканских Соединенных Штатов разрешило экстрадицию бывшего председателя [парламента] Луиса Армандо Раббе Техады", - говорится в заявлении ведомства. Раббе находился в розыске по линии Интерпола с ноября 2016 года и был задержан в городе Монтеррей в июле 2018 года.

Политик возглавлял гватемальский парламент в 2015-2016 годах. Его обвиняют в превышении служебных полномочий, проведении незаконных назначений и хищении государственных средств. Если суд центральноамериканской республики признает Раббе виновным, ему может грозить длительное тюремное заключение.

Теги
МексикаГватемала
Ситуация на Корейском полуострове
Болтон: последний запуск двух баллистических ракет не нарушает обязательства КНДР
Как заявил помощник президента США по национальной безопасности, в Вашингтоне "все еще ждут информацию от Северной Кореи" по поводу возобновления консультаций
Читать полностью