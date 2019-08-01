Мексика согласилась на экстрадицию экс-главы парламента Гватемалы

ТАСС, 1 августа. Руководство Мексики одобрило запрос гватемальских властей на экстрадицию бывшего председателя Конгресса (однопалатного парламента) центральноамериканской страны Луиса Раббе. Об этом сообщила в среду прокуратура Гватемалы в Twitter.

"В ответ на запрос прокуратуры Гватемалы правительство Мексиканских Соединенных Штатов разрешило экстрадицию бывшего председателя [парламента] Луиса Армандо Раббе Техады", - говорится в заявлении ведомства. Раббе находился в розыске по линии Интерпола с ноября 2016 года и был задержан в городе Монтеррей в июле 2018 года.

Политик возглавлял гватемальский парламент в 2015-2016 годах. Его обвиняют в превышении служебных полномочий, проведении незаконных назначений и хищении государственных средств. Если суд центральноамериканской республики признает Раббе виновным, ему может грозить длительное тюремное заключение.