Болтон: последний запуск двух баллистических ракет не нарушает обязательства КНДР

НЬЮ-ЙОРК, 1 августа. /ТАСС/. Вашингтон исходит из того, что последние запуски баллистических ракет не означают, что было нарушено обещание, которое лидер КНДР Ким Чен Ын дал президенту США Дональду Трампу. Об этом заявил в среду в эфире телеканала Fox Business помощник американского лидера по национальной безопасности Джон Болтон.

Болтона попросили прокомментировать информацию о том, что Пхеньян осуществил 31 июля испытания двух баллистических ракет малой дальности. "Запуск этих ракет не нарушает обещание, которое Ким Чен Ын дал президенту относительно межконтинентальных баллистических ракет. Но стоит спросить, когда начнется настоящая дипломатия. Когда начнутся консультации на рабочем уровне относительно денуклеаризации", - сказал помощник Трампа.

По словам Болтона, 30 июня Ким Чен Ын заявил о готовности возобновить указанные консультации. "Мы все еще ждем информации от Северной Кореи", - добавил он.

По итогам первого в истории саммита руководителей США и КНДР в июне 2018 года в Сингапуре Пхеньян взял на себя обязательства по денуклеаризации в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона. Власти КНДР также ранее объявили об отказе от проведения испытаний ядерного оружия и баллистических ракет различной дальности. Трамп заявлял, что Ким Чен Ын обещал ему прекратить запуск ракет большой дальности.