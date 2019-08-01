СМИ: южнокорейские военные арестовали мужчину, перешедшего границу со стороны КНДР

МОСКВА, 1 августа. /ТАСС/. Военные Южной Кореи взяли под стражу мужчину, который пересек границу со стороны КНДР и находился в демилитаризованной зоне между двумя странами. Об этом в четверг сообщило агентство Yonhap со ссылкой на заявление Объединенного комитета начальников штабов Южной Кореи.

В нем отмечается, что "неизвестный человек был обнаружен, когда он продвигался на юг вдоль реки Имджин после пересечения демаркационной линии". Военные взяли его под стражу в соответствии с действующим протоколом между Республикой Корея и КНДР.

В настоящее время устанавливается личность нарушителя и "проводится расследование деталей и причин пересечения границы мужчиной из Северной Кореи". Объединенный комитет начальников штабов указал, что после этого инцидента "не было замечено никаких необычных действий со стороны северокорейских военных в приграничных районах".

Предыдущий случай пересечения границы из КНДР в Южную Корею был отмечен в декабре прошлого года. Тогда границу между странами перешел северокорейский солдат.