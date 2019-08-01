Сенатор США назвала ошибкой решение о санкциях против главы иранского МИД

ВАШИНГТОН, 1 августа. /ТАСС/. Решение администрации президента США Дональда Трампа ввести санкции против главы МИД Ирана Джавада Зарифа является ошибкой. Об этом говорится в опубликованном в среду письменном заявлении старшего демократа юридического комитета Сената Конгресса Дайэнн Файнстайн (от штата Калифорния).

"Сегодняшнее решение администрации ввести санкции против министра иностранных дел Ирана Джавада Зарифа является ошибкой. Я знакома с Зарифом более 15 лет. Хотя у нас и были разногласия, он всегда был квалифицированным дипломатом", - отметила сенатор. По ее словам, действия Трампа "ограничивают возможность" Ирана "вернуться за стол переговоров". "Оно [решение] не приближает нас к миру, а еще больше обостряет и без того напряженную ситуацию", - уверена Файнстайн.

"Единственный способ добиться долгосрочного дипломатического урегулирования с Ираном - это переговоры, и введение санкций против их дипломата высшего ранга не способ добиться этого", - заключила законодатель.

В среду США объявили о введении ограничений против Зарифа. Как отметил сам иранский министр иностранных дел, американские рестрикции не влияют ни на него, ни на его семью.