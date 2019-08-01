В Канаде призвали Пхеньян соблюдать ранее взятые обязательства

ОТТАВА, 1 августа. /ТАСС/. Канада осуждает последние запуски баллистических ракет, произведенные КНДР, и призывает Пхеньян соблюдать взятые ранее на себя обязательства по ликвидации оружия массового уничтожения. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении канадского МИД.

"Канада безоговорочно осуждает последний запуск Северной Кореей баллистических ракет малой дальности, - говорится в документе. - Канада призывает КНДР соблюдать свои международные обязательства и сделать конкретные шаги в направлении полной, поддающейся проверке и необратимой ликвидации своих программ по созданию оружия массового уничтожения и баллистических ракет".

В МИД добавили, что запуски баллистических ракет, состоявшиеся 25 и 31 июля, "могут подорвать [соответствующий] дипломатический процесс, идущий с 2018 года". Оттава также считает, что подобные запуски нарушают все соответствующие резолюции Совбеза ООН и представляют прямую угрозу международному миру и безопасности.